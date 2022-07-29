В Калуге размыло дорожку на склоне музея космонавтики
В четверг, 28 июля, наш читатель прислали фото дорожки на склоне музея космонавтики. После обильных дождей ее размыло.
Грязь и камни смыло вниз – на площадку перед пешеходным переходом к набережной Яченского водохранилища, саму зебру и проезжую часть.
Также читатель сообщил, что на всех дорожках на склоне щебень вымывает дождями.
- В верхней части вообще невозможно ходить, там крупные камни под ногами с острыми краями, - пожаловался калужанин.
Фото размытой дорожки мы направили в городскую управу.
Утром в пятницу, 29 июля, в администрации сообщили, что дорожку восстановили.
В пятницу в горуправе сообщили, что восстановили дорожку.
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