Благоустройство набережной Оки в Калуге собираются завершить к концу августа

В среду, 27 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на набережной Оки в Калуге, где продолжается благоустройство.

- По графику в конце августа работы по первому этапу благоустройства должны быть завершены, - напомнил глава региона. - Нужно торопиться, чтобы калужане получили такой подарок ко Дню города.

По его словам, набережная станет еще одним местом отдыха, где можно провести время всей семьей, перекусить и заняться спортом.

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