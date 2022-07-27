Благоустройство набережной Оки в Калуге собираются завершить к концу августа
В среду, 27 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на набережной Оки в Калуге, где продолжается благоустройство.
- По графику в конце августа работы по первому этапу благоустройства должны быть завершены, - напомнил глава региона. - Нужно торопиться, чтобы калужане получили такой подарок ко Дню города.
По его словам, набережная станет еще одним местом отдыха, где можно провести время всей семьей, перекусить и заняться спортом.
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