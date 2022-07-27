Шапша пожаловался на отсутствие уюта в парке на месте рынка в Калуге

Днем в среду, 27 июля, губернатор Калужской области Владислав Шапша в жару прошелся по парку, построенному на месте рынка в Калуге.

- Идём с Дмитрием Денисовым по парку Юного зрителя, обсуждаем его дальнейшее озеленение. Говорю: "Уюта здесь мало. От солнышка спрятаться негде. А ведь Калуга всегда славилась, как один из самых зелёных городов страны". В эту минуту к нам подходит калужанка и буквально эти же слова повторяет.

По словам Шапши, пока ребятишки резвятся на площадке, нужно чтобы взрослые могли рядыш-ком расположиться в теньке и присматривать за детьми.

- Так что озеленение парка продолжим, - пообещал губернатор.

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