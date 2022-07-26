В Калуге устанавливают новую остановку на улице Кирова

Во вторник, 26 июля, в Калуге начали устанавливать новый остановочный павильон у торгового центра «XXI век» на улице Кирова.

Ранее калужане в соцсетях в начале июля жаловались на плохое состояние остановки. В итоге старую демонтировали 9 июля.

А установку новой пришлось ждать почти три недели.

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