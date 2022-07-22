В Калуге установили домик для уток на Пуховском пруду
На Пуховском пруду в Калуге появился новый объект недвижимости. Управление городского хозяйства установило там домик для уток, сообщили в пятницу, 22 июля, в пресс-службе управления.
- Домик будет служить своеобразным островком безопасности как для взрослых уток, так и для их птенцов - тут они смогут найти укрытие, - прокомментировали чиновники.
Калужан зовут на пруд полюбоваться птицами.
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