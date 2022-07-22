На нескольких улицах Калуги обновят освещение
На нескольких улицах Калуги ведутся работы по обновлению освещения. Подробности в пятницу, 22 июля, сообщили в управлении городского хозяйства.
В деревне Канищево на улице Лаврова освещение уже работает, устанавливаются фонари на улице Кондрова.
На Тарусском проезде строительно-монтажные работы обещают завершить к концу августа.
Также ведутся работы на улицах Чижевского и Огарева. Запланирована замена светильников на улицах Степана Разина, Пролетарской, Никитина, Чистые Ключи, Хуторской, Грабцевском шоссе.
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