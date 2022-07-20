Калужанка убрала забор только после девяти штрафов

В Калуге жительница одной из деревень на окраине города по решению суда должна была демонтировать часть забора, установленного на общественной земле, но не спешила это делать. Об этом сообщили в среду, 20 июля, в УФССП по Калужской области.

На женщину составили девять административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 22 тысячи рублей.

Только после этого калужанка решила убрать ограду.

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