В Калуге высадили 170 тысяч цветов

В областной столице завершены работы по высадке летних цветов на клумбах города.

Как сообщает управление городского хозяйства, всего на 18 объектах благоустройства появились 167 490 единиц рассады.

Бархатцы, цинерарию, колеус, агератум, бегонию, георгины и сальвию высадили на площадях и скверах, в парки и развязках.

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