В Калуге в рамках благоустройства постригли газоны

В среду, 13 июля, МУП «Калугаблагоустройство» сообщило о текущих работах по стрижке газонов в скверах, парках, на бульварах и аллеях города.

Работы выполнены:

склон ЦПКиО;

Парк Циолковского;

сквер Болдина;

сквер Малиновка;

МК войнам 50-й армии;

сквер Солнечный.

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