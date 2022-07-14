В Калуге в рамках благоустройства постригли газоны
В среду, 13 июля, МУП «Калугаблагоустройство» сообщило о текущих работах по стрижке газонов в скверах, парках, на бульварах и аллеях города.
Работы выполнены:
- склон ЦПКиО;
- Парк Циолковского;
- сквер Болдина;
- сквер Малиновка;
- МК войнам 50-й армии;
- сквер Солнечный.
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