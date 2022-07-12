23 новых мусорных контейнера установили в Калуге

В понедельник, 11 июля, стало известно, что на уже существующих контейнерных площадках Калуги установили 23 новых контейнера закрытого типа. Об этом сообщила городская управа Калуги, ссылаясь на управление городского хозяйства.

Новые контейнеры установлены по следующим адресам:

ул. Кубяка, д.8 (4 контейнера);

ул.Кубяка, д.12 (4 контейнера);

ул.Кубяка, д.13 (4 контейнера);

ул.Фомушина, д.2 (4 контейнера);

ул.Ромодановские дворики, д.63 (2 контейнера);

ул.Бутырская, д.15-17 (1 контейнер);

ул.Минская, д.34-35 (4 контейнера).

Горхозяйство продолжат устанавливать новые контейнеры на территории Калуги.

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