В жару 67 улиц Калуги охлаждают поливом

В четверг вечером, 30 июня, городское хозяйство Калуги рассказало о работах по поливу дорог при повышенной температуре в городе.

Если температура воздуха поднимается выше 25 градусов, то спецтехника выходит на полив. Это мера необходимости, поскольку в жару асфальт может сильно деформироваться.

Полив проводят днем на дорогах с большим трафиком движения, по которым курсирует общественный транспорт.

В Калуге под эту категорию попадают 67 улиц. На них работает 13 единиц комбинированных дорожных машин.



Во время движения техники струю воды направляют так, чтобы охладить не только дорогу, но и воздух, который нагревается от асфальта.



– Также в ранние утренние часы поливаем клумбы, цветы в вазонах, кусты, саженцы деревьев, – говорят в городском хозяйстве.

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