В Калуге высадят 167 490 летних цветов

Нынешним летом в Калуге высадят 167 490 цветов. Это бархатцы, бегония, георгин, сальвия, цинерария, колеус, агератум, ирезине, сообщили в пятницу, 24 июня, управлении городского хозяйства.

Высадка летников будет проведена на 18 площадях, скверах и других объектах.

На сегодня уже высажено 75 265 цветов.

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