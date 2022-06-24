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В Калуге восстановили мост между Анненками и Калугой-2

Автор: Екатерина Гололобова.
Опубликовано: 24.06.2022 13:41 1 364
В Калуге восстановили мост между Анненками и Калугой-2

10 июня мы рассказывали о разрушенном мосте, проходящем через реку Грязнинку, который соединяет Анненки и Калугу-2. Ещё в мае перила моста начали отпиливать, а затем и вовсе срезали всю боковину. Сначала власти неохотно реагировали на жалобы жителей, а после нашей публикации сообщили, что этот мост не в их владении. Однако всё же заверили, что будут проводить ремонтные работы 2-19 июня и закрепят повреждённый участок.

Спустя неделю после объявленного ремонта мы увидели картину, не особо внушающую надежду на какие-то действия со стороны власти: был убран оторванный фрагмент моста, а повешенная ранее сигнальная лента оторвана. 

Калужане в комментариях тоже не рассчитывали на обещанный ремонт и стали обсуждать, как можно починить мост своими силами. 

- Если при обычном обращении убрать грязь со стоянки, чиновники пишут отписки о невозможности провести работы, беря фото из "яндекс-карт" - то тут проблема просто непосильная, тут-же целый мост, сравнимый с мостом через Оку, - прокомментировал ситуацию ILR. 

-Давайте, сами отремонтируем, быстрее будет. Я лично готов обеспечить генератор (не супер мощный, но инвертер на нём может работать). Если кто-то найдёт сварку будет супер, - написал пользователь Question. 

19 июня работы действительно были завершены. Спиленный фрагмент моста восстановили и приварили к основной части.  

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем чиновники слышали жителей и решали проблемы сразу, не дожидаясь, общественных возмущений.

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Автор: Екатерина Гололобова.
Опубликовано: 24.06.2022 13:41 1 364
Тэги: благоустройство
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