Как будут очищать Яченское водохранилище в Калуге

Как мы уже рассказывали, на днях заключен контракт на очистку Яченского водохранилища в Калуге. Подробности в среду, 22 июня, рассказали на пресс-конференции в министерстве природных ресурсов и экологии.

- Все мы знаем о той проблеме, которая возникает на Яченском водохранилище уже на протяжении последних лет, – рассказала начальник управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Галина ФЕДУЛОВА. - В весенне-летний период усиливается цветение водного объекта, изменяются его показатели, которые частично или полностью делают его непригодным для некоторых видов рекреаций. Мы надеемся, что те мероприятия, которые запланированы, приведут к улучшению его состояния и снимут эти проблемы.

В этом году финансирование удалось привлечь благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов». Затраты на работы по расчистке водохранилища составят более 300 миллионов рублей. Объект запланирован на три года: в 2022 году будет затрачено примерно 117 миллионов, в 2023-м - 118 миллионов, а в 2024-м - около 70 миллионов.

В апреле были объявлены торги на подрядные работы по расчистке, однако, контракт не был заключен из-за отсутствия принятых заявок. По итогам повторных торгов тендер выиграла московская компания. Ранее она производила очистку пруда на реке Малый Салгир, а также участвовала в природоохранных программах Пензенской области.

- Работы будут осуществляться с применением земснаряда, перекачкой донных отложений в карты намыва, - пояснил исполнительный директор компании-подрядчика Дмитрий БАРШИН. - Сейчас мы готовим проект производства работ, который будет согласован со всеми службами города, и после этого мы приступим к работе. Мы планируем построить карты намыва, привезти земснаряд, разместить его на специальной площадке, которая выделена в рамках проекта, собрать трубопровод и начинать откачку донных отложений.

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