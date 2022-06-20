В Калуге заключен контракт на расчистку Яченского водохранилища

В Калуге заключен контракт с подрядчиком, который в течение ближайших трех лет будет заниматься очисткой Яченского водохранилища. В понедельник, 20 июня, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- На счету подрядчика ряд подобных проектов, реализованных в Московской, Новосибирской областях, республиках Крым и Карелия, а также в Казахстане, - пояснил глава региона. - Работы рассчитаны на три года. Это комплекс мероприятий, которые позволят улучшить санитарно-техническое, экологическое состояние водного объекта.

Также продолжится устройство ливневой канализации и благоустройство набережной.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.