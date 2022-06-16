В Калуге демонтировали часть скейт-парка для ремонта
В четверг, 16 июня, в Калуге демонтировали часть скейт-парка, расположенного у памятника 600-летию города на улице Гагарина. Вечером на своих страницах в соцсетях ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Денисов.
- Эти три элемента со временем пришли в негодность и могут быть опасны для катающихся, поэтому специалисты увезли их на ремонт, - заявил глава администрации.
Он заверил, что конструкции починят и вернут на место.
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