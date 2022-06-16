В Калуге чистить Яченское водохранилище и строить ливневку будут одновременно
В четверг, 16 июня, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа провел рабочую встречу с представителями подрядчика, который будет заниматься очисткой Яченского водохранилища.
- В настоящее время контракт по Яченке проходит процедуру согласования. Но заинтересованные стороны уже приступили к обсуждению ряда вопросов по взаимодействию, чтобы оптимизировать сроки проведения всех мероприятий. В частности, речь шла о синхронизации работ по проекту и реконструкции ливневой канализации, - сообщает пресс-служба правительства.
Чиновники заявляют, что строительство ливневки, которое должно пройти до конца нынешнего года, не повлияет на очистку водоема. Напомним, водохранилище должны очистить в течение трех лет.
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