В Калуге городская управа пригрозила снести 35 сараев и гаражей

До 4 июля владельцы 35 сараев и гаражей в Калуге должны их снести. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

32 сарая расположены у дома №2 на улице Строительной в микрорайоне Куровской, два гаража – на улице Пестеля, 32а, еще один гараж – на Герцена, 31.

О сносе нужно уведомить управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), телефон: 71-36-28.

Если собственники ничего не сделают, строения демонтируют принудительно.

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