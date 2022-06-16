В Калуге оборудуют еще 10 проекционных пешеходных переходов

В Калуге управление городского хозяйства заключило контракты на оборудование еще 10 проекционных пешеходных переходов. В четверг, 16 июня, стали известны адреса, где они появятся.

ул. Чичерина, 16а (МБОУ №6),

ул. Чичерина, 19 (МБОУ №6),

ул. Льва Толстого, 51 (СОШ №44),

ул. Жукова - ул. Подгорная (Ст. Труд),

ул. Первых Коммунаров, 11 (СОШ № 28),

ул. Николо-Козинская, 129 (Кванториум),

ул. Маяковского – ул. Заводская (МБОУ),

ул. Жукова – ул. Хрустальная (СОШ №22),

ул. 65 лет Победы (СОШ №6),

ул. Телевизионная, 2а (ДС Радуга).

В управлении городского хозяйства пояснили, что с 2020 года было оборудовано 66 таких переходов. И там, где они появились, снизилась аварийность. Сейчас переходы будут делать не только у школ, но и на пути следования детей на уроки.

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