В Калуге оборудуют еще 10 проекционных пешеходных переходов
В Калуге управление городского хозяйства заключило контракты на оборудование еще 10 проекционных пешеходных переходов. В четверг, 16 июня, стали известны адреса, где они появятся.
- ул. Чичерина, 16а (МБОУ №6),
- ул. Чичерина, 19 (МБОУ №6),
- ул. Льва Толстого, 51 (СОШ №44),
- ул. Жукова - ул. Подгорная (Ст. Труд),
- ул. Первых Коммунаров, 11 (СОШ № 28),
- ул. Николо-Козинская, 129 (Кванториум),
- ул. Маяковского – ул. Заводская (МБОУ),
- ул. Жукова – ул. Хрустальная (СОШ №22),
- ул. 65 лет Победы (СОШ №6),
- ул. Телевизионная, 2а (ДС Радуга).
В управлении городского хозяйства пояснили, что с 2020 года было оборудовано 66 таких переходов. И там, где они появились, снизилась аварийность. Сейчас переходы будут делать не только у школ, но и на пути следования детей на уроки.
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