В Калуге лужа вновь образовалась на площади Победы

В мае калужские чиновники отчитались, что ликвидировали лужу на тротуаре у дома №7 на площади Победы. Однако во вторник, 14 июня, наши читатели сообщили, что плитка вновь оказалась под водой.

Тротуар у дома №7 на площади Победы 14 июня.

Лужа образовалась на том же месте. О причинах рассказали в управлении городского хозяйства Калуги.

- Ливневка работает, необходимо было очистить дождеприемную решетку от мусора, накопившегося после обильных осадков. После очистки решетки вода ушла моментально, - рассказали в управлении.

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