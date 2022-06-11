Обновленный сквер Волкова откроется в Калуге 18 июня

В субботу, 11 июня, городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщает о подготовке к официальному открытию сквера Волкова. Оно состоится 18 июня.



Финальные работы на стадионе и беговой дорожке будут проводиться всю следующую неделю.

В связи с чем доступ на стадион будет временно ограничен для безопасности калужан.

Всю оставшуюся неделю на стадионе и на беговой дорожке будут вестись финальные работы.





Дмитрий Денисов:



— Уже через неделю - 18 июня приглашаю всех горожан на открытие. Время встречи сообщу чуть позже.

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