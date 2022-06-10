В Калуге установили уличное освещение в двух деревнях

В двух деревнях на окраине Калуги установили уличное освещение. В пятницу, 10 июня, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

В деревне Лихун светильники появились на улицах Золотой, Коронной и Кристальной.

В деревне Груздово освещение появилось на улице Крымской.

В центре города, на улицах Тульской и Суворова, работы по замене освещения завершатся к середине июня.

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