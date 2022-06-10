В Калуге дважды проверят состояние воды в Яченском водохранилище

Как мы уже рассказывали, в Калуге в ближайшее время должна начаться очистка дна Яченского водохранилища. Также с другим подрядчиком заключен контракт на оценку экологического состояния водоема, сообщил в пятницу, 10 июня, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА.

За 1,35 миллиона рублей компания проведет химические и биохимические анализы воды и донных отложений. Пробы для исследований будут отбирать в пяти точках.

- Для сравнения повторное исследование будет проведено после завершения проекта по расчистке Яченки, - пояснил министр.

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