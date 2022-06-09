В Обнинске федеральные деньги потратят на благоустройство территории возле Дома ученых

В Обнинске территория рядом с Домом ученых победила в голосовании на благоустройство в 2023 году. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Этот объект выбрали 6 из 13 тысяч жителей наукограда, принявших участие в опросе.

- В прошлом году здесь уже появились скейт-парк и памп-трек, в этом году будут подведены коммуникации, а в следующем пространство планируется наполнить зонами отдыха и активностей, - прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ.

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