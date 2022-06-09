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В Калуге на продолжение строительства ливневки на набережной Яченского водохранилища собираются потратить 167 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2022 14:48 1 324
В Калуге на продолжение строительства ливневки на набережной Яченского водохранилища собираются потратить 167 миллионов рублей

В Калуге планируется продолжить строительство ливневки в рамках второго этапа благоустройства Яченского водохранилища. Сейчас для этого ищут подрядчика. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок.

Из бюджета власти готовы потратить на выполнение работ 167 миллионов рублей.

Работы по строительству ливневки должны завершиться до конца нынешнего года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2022 14:48 1 324
Тэги: благоустройство
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