В Калуге водолазы начали обследовать дно Яченского водохранилища

В Калуге на Яченском водохранилище заметили водолазов. В среду, 8 июня, министерство природных ресурсов и экологии региона объяснило, с чем связано их появление.

Водолазов наняли представители подрядчика, который будет чистить дно водохранилища. Они будут работать в течение пяти дней.

Дно проверяют на наличие крупных объектов, которые могут помешать очистке.

Напомним, заявку на торги для проведения этих работ подала только одна компания. Стоимость составит около 300 миллионов рублей. Водохранилище будут чистить в течение трех лет. Спускать воду из водоема не планируется.

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