В Калуге установят дополнительный мусорный контейнер на Литвиновском кладбище
В Калуге должны установить новый мусорный контейнер на Литвиновском кладбище, а также завезти туда грунт, чтобы люди могли самостоятельно благоустраивать могилы. Такие поручения во вторник, 7 июня, дал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.
Он рассказал, что в апреле на новом участке в 0,7 гектара провели вырубку и корчевание.
На предыдущем участке в 1.6 гектара хоронить начали в августе прошлого года.
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