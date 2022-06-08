В Калуге установят дополнительный мусорный контейнер на Литвиновском кладбище

В Калуге должны установить новый мусорный контейнер на Литвиновском кладбище, а также завезти туда грунт, чтобы люди могли самостоятельно благоустраивать могилы. Такие поручения во вторник, 7 июня, дал начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Он рассказал, что в апреле на новом участке в 0,7 гектара провели вырубку и корчевание.

На предыдущем участке в 1.6 гектара хоронить начали в августе прошлого года.

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