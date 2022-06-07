В Калуге набережная Яченского водохранилища выиграла голосование на благоустройство в 2023 году

В понедельник, 6 июня, стали известны итоги голосования по выбору территории для благоустройства в 2023 году. Выбрать свой вариант калужане могли до 31 мая. Как сообщили на планерке в городской управе, в Калуге победила вторая очередь набережной Яченского водохранилища.

За этот объект проголосовало чуть больше половины участников – 15 из 29 тысяч.

Власти пояснили, что на Яченке продолжится строительство системы ливневой канализации и очистки ливневых стоков. На набережной и в сквере Волкова установят туалеты.

В нынешнем году также начнется очистка дна водохранилища.

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