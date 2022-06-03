В Калуге восстановят лестницу между улицей Семеново Городище и набережной водохранилища
Нынешним летом в Калужской области планируется восстановить лестницу между улицей Семеново Городище и набережной Яченского водохранилища. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в управлении городского хозяйства.
Ранее об этом часто просили в соцсетях местные жители.
Лестницу демонтировали в прошлом году из-за ее аварийного состояния.
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