В Калуге восстановят лестницу между улицей Семеново Городище и набережной водохранилища

Нынешним летом в Калужской области планируется восстановить лестницу между улицей Семеново Городище и набережной Яченского водохранилища. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в управлении городского хозяйства.

Ранее об этом часто просили в соцсетях местные жители.

Лестницу демонтировали в прошлом году из-за ее аварийного состояния.

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