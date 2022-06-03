В Калуге на улице Тарутинской мусор начали собирать в контейнеры

В Калуге на улице Тарутинской перестали использовать бестарный сбор мусора. Теперь там установлены 14 контейнеров и один бункер-накопитель, сообщили в пятницу, 3 июня, в региональном экологическом операторе.

Их вывозят каждый день.

При этом некоторые жители Тарутинской продолжают по привычке выставлять пакеты с мусором возле дороги.

- Отходы, которые будут складываться вне площадок для сбора ТКО, будут расцениваться как несанкционированные свалки, - заявили в экологическом операторе.

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