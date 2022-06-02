В Калуге ищут собственника остановки

В четверг, 2 июня, городская управа Калуги сообщила, что у конечной остановки «Терепец» на Азаровском проезде нет собственника. Сейчас владельца ищут.

Этот павильон собираются снести в рамках благоустройства территории. Однако, видимо, изначально процедура требует поиска хозяина.

Если собственник все-таки объявится, его просят предоставить документы на остановку в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

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