В Калуге ищут владельцев гаражей и сараев на улице Валентины Никитиной

В четверг, 2 июня, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев хозяйственных построек, расположенных в районе автокооператива «Нива» на улице Валентины Никитиной.

Власти ищут собственников деревянных и кирпичных сараев, а также металлических гаражей.

Эти строения собираются снести.

Собственников попросили предоставить документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), тел: 71-36-28.

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