В Калуге нашли подрядчика для расчистки Яченского водохранилища

Во вторник, 31 мая, в Калуге со второй попытки смогли найти подрядчика, который займется расчисткой дна Яченского водохранилища. Работы обойдутся в 300 миллионов рублей.

Заявку на конкурс подала лишь одна компания из Московской области.

- Мы уже начали процедуру по заключению контракта с подрядчиком, - прокомментировал 1 июня министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА. - Работы по расчистке водохранилища планируют провести в рамках нацпроекта «Экология». Продлятся они в течение трех лет. Комплекс проводимых мероприятий позволит улучшить экологическое состояние водного объекта.

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