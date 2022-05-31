В Калужской области ищут собственника металлического забора на улице Валентины Никитиной

В Калуге городская управа ищет собственника металлического забора, установленного у дома №35 на улице Валентины Никитиной. Объявление об этом городская администрация разместила вечером 30 мая.

Собственника просят предоставить документы на ограждение в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), тел: 71-36-28.

Забор собираются снести.

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