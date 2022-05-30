В Калуге завершилась обрезка деревьев на улице Тульской

На улице Тульской в Калуге завершилась обрезка деревьев. Работы велись на участке между улицами Луначарского и Николо-Козинской, сообщили в понедельник, 30 мая, в управлении городского хозяйства.

- Провести санитарную обрезку деревьев было необходимо, так как разросшиеся кроны деревьев на данном участке скрывали большую часть светильников, ухудшая видимость, - пояснили в управлении. - Помимо этого под воздействием разросшихся деревьев провисали провода, тем самым увеличивая на них эксплуатационную нагрузку.

Там заявили, что после обрезки деревьев улица Тульская стала безопаснее для автомобилистов.

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