В последние недели в Калуге обновили освещение на трех улицах. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в управлении городского хозяйства.

В деревне Канищево на улице 3-я Клубничной установили 11 новых приборов освещения.

Вдоль дороги от улицы Широкой до улицы Садовой появились четыре новых светильника.

На спортивной площадке у домов №34, №45, №49 на улице Валентины Никитиной заменили два старых светильника и установили шесть новых.

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