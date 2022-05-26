В Калуге набережная Яченского водохранилища лидирует в голосовании на благоустройство в 2023 году

В Калужской области 31 мая завершится голосование за объекты, которые будут благоустраивать в 2023 году. В четверг, 26 мая, правительство региона сообщило, что свои голоса отдали уже 84 тысячи человек.

Среди калужских объектов, по предварительным данным, большинство голосов – за набережную Яченского водохранилища. На ее реконструкцию могут быть направлены федеральные средства.

- В планах продолжить благоустройство прогулочной зоны вдоль набережной, продлить пешеходные и велодорожки до гребной школы и входа в городской бор со стороны Подзавалья, - пояснили в правительстве.

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