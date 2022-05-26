В Калужской области 183 человека выздоровели от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 20 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 103 856, сообщили в четверг, 26 мая, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы шесть человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже больше месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 183 пациента. Всего с болезнью справились 101 685 калужан.

По всей России выявлены за сутки 4700 случаев коронавируса. За весь период - 18 310 673. Госпитализированы за сутки – 2060. Выписаны – 6455, за весь период – 17 713 532. За последние сутки в стране от ковида умер 91 человек, за все время – 378 700.

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