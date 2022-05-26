В Калуге установили понтонный мост через Оку

Вечером в среду, 25 мая, в Калуге открыли для пешеходов понтонный мост через Оку. Он установлен в районе Воробьевской переправы.

Ранее мост не могли собрать из-за высокого уровня воды в реке.

Впервые этот понтон установили в Калуге в августе 2020 года. На зиму мост разводят.

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