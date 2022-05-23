В Калуге установили огромную стальную гитару на улице Ленина
На минувших выходных в Калуге появился памятник гитаре. Стальную конструкцию установили рядом с областной филармонией на улице Ленина.
Официальное открытие состоится в 18:30 23 мая, сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.
Установка памятника приурочена к открытию 25-го фестиваля «Мир гитары».
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