В Калуге понтонный мост через Оку откроется 25 мая
Понтонный мост через Оку в Калуге в районе Воробьевской переправы откроется в среду, 25 мая. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Понтон начнут устанавливать в понедельник.
Ранее мост не могли вернуть на место из-за высокого уровня воды после весеннего половодья.
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