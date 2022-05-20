В Калуге понтонный мост через Оку откроется 25 мая

Понтонный мост через Оку в Калуге в районе Воробьевской переправы откроется в среду, 25 мая. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Понтон начнут устанавливать в понедельник.

Ранее мост не могли вернуть на место из-за высокого уровня воды после весеннего половодья.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.