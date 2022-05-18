В Калуге ликвидировали знаменитую лужу на площади Победы

В Калуге удалось избавить тротуар у дома №7 на площади Победы от лужи, на которую последние несколько лет калужане жаловались в соцсетях. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в управлении городского хозяйства.

Коммунальщики восстановили ливнеприемный колодец, расположенный на проезжей части, а также уложили водопереливную трубу и обустроили ливнеприемную решетку на тротуаре.

- После недавно прошедших дождей выехали на место проверить, как справляется с задачей дождеприемник - система водоотведения работает исправно, - заявили в управлении городского хозяйства.

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