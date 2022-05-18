Пять калужских городов поборются за федеральные миллионы

Пять городов Калужской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. В среду, 18 мая, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Свои заявки подали Козельск, Людиново, Малоярославец, Сухиничи и Таруса.

Итоги конкурса подведут в августе.

За предыдущие три года 10 калужских городов получили из федерального бюджета 475 миллионов рублей.

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