Пять калужских городов поборются за федеральные миллионы
Пять городов Калужской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. В среду, 18 мая, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Свои заявки подали Козельск, Людиново, Малоярославец, Сухиничи и Таруса.
Итоги конкурса подведут в августе.
За предыдущие три года 10 калужских городов получили из федерального бюджета 475 миллионов рублей.
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