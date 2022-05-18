В Калуге памятник в виде огромной гитары откроют 23 мая

В понедельник, 23 мая, в Калуге рядом с филармонией на улице Ленина установят памятник в виде гитары. Об этом сообщил главный архитектор областного центра Алексей Комов.

Открытие приурочено к старту 25-го фестиваля «Мир гитары».

Памятник выполнен из стали. Его высота – около четырех метров.

Автор проекта – скульптор Михаил Камышанский.

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