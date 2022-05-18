В Калуге памятник в виде огромной гитары откроют 23 мая
В понедельник, 23 мая, в Калуге рядом с филармонией на улице Ленина установят памятник в виде гитары. Об этом сообщил главный архитектор областного центра Алексей Комов.
Открытие приурочено к старту 25-го фестиваля «Мир гитары».
Памятник выполнен из стали. Его высота – около четырех метров.
Автор проекта – скульптор Михаил Камышанский.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!