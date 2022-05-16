В Калуге за год срежут более 800 деревьев

За 2022 год в Калуге планируется срезать 571 аварийное дерево, а также еще 300 из тех, что заражены златкой. В понедельник, 16 мая, об этом сообщили на планерке в городской управе.

По информации чиновников, всего в городе было выявлено около 2000 деревьев, пораженных златкой. За прошлой год ликвидировали 15% - около 300.

Для ускорения темпов необходимо дополнительное финансирование – порядка 30-40 миллионов рублей. За помощью городские власти обратились к областным чиновникам. В эту сумму включены и затраты на высадку новых деревьев на месте спиленных.

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