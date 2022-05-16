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Калуга рискует остаться без денег для благоустройства

Ирина Будникова , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 16.05.2022 10:28 4 1840
Калуга рискует остаться без денег для благоустройства

В понедельник, 16 мая, на еженедельном совещании правительства Калужской области губернатор Владислав ШАПША обратил внимание глав администраций на результаты голосования выбора объектов для благоустройства. По его словам, проголосовало 90% населения области, но в Малоярославецком районе, городах Обнинск и Калуга показатель ниже среднего. Глава региона попросил коллег активизировать работу по вовлечению населения в процесс голосования, потому что от этого напрямую зависит направление средств из бюджета.   

- Коллеги, хочу обратить ваше внимание на данные о достижении установленных показателей с муниципальными районами по вовлечению населения в рамках онлайн голосования по выбору общественных территорий по благоустройству, - сказал губернатор, – в зелёной зоне у нас 15 районов. Это те, кто уже выполнили и перевыполнили свои показатели. Но у нас есть 3 отстающих. Я их назову. Коллеги, исправляйте ситуацию, времени осталось не так много. Малоярославецкий район - 59,4%, город Обнинск - 42%, город Калуга - 28,5%. Уважаемые главы администрации, обратите внимание на эти цифры и потом, когда вы будете спрашивать, почему то или иное количество средств вам поступает или, точнее, не поступает для реализации этих проектов, вы посмотрите на свою работу сегодняшнюю и на степень вовлечения населения в решение и выбор этих территорий. И не обижайтесь потом, если вдруг эти результаты вас не устроят. 

Напомним, в Калуге голосование по выбору территории для благоустройства в 2023 году стартовало 15 апреля.

 

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Ирина Будникова , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 16.05.2022 10:28 4 1840
Тэги: благоустройство
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