В Калуге начали менять освещение на улицах Суворова и Тульской

В Калуге 12 мая начались работы по замене уличного освещения на улице Суворова. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

До 30 июня там планируется заменить 89 светильников и 3750 метров электросетей.

Также ведутся работы на улице Тульской. Там до 20 июня поставят 87 новых светильников и заменят 1850 метров электросетей.

В начале мая 13 новых светильников появились на дороге между деревнями Воровая и Шахты.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.