В Калуге обработка парков и скверов от клещей завершится 20 мая

В Калуге коммунальщики начали обрабатывать парки и скверы от клещей. Работы ведутся в местах массового отдыха, сообщили 13 мая в управлении городского хозяйства.

Акарицидная обработка уже прошла в скверах Ленина, Ветеранов, Воронина, Малиновка, Карпова, Мира, Волкова, Содружества и Кубяка, в Центральном парке, парке Циолковского, на площади Победы, бульваре Чичерина и на набережной Яченского водохранилища.

Работы в других точках города обещают завершить к 20 мая.

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