В Калуге благоустроили два воинских захоронения

В Калуге ко Дню Победы отремонтировали два воинских захоронения. Они расположены в деревне Шопино и на Пятницком кладбище, сообщили 6 мая в управлении городского хозяйства.

Работы прошли в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

- В рамках ежегодных общегородских субботников привели в порядок остальные 33 воинских захоронения и 19 памятников, - рассказали в управлении горхозяйства.

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