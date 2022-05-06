В Калуге турнир по пляжному волейболу собираются провести на набережной Оки

В Калуге продолжаются работы по благоустройству набережной на левом берегу Оки в районе Гагаринского моста. В августе там запланировано проведение первого турнира по пляжному волейболу, сообщил в пятницу, 6 мая, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Сейчас рабочие планируют восстановить ливневки, сделать отвод канализации и срезать грунт.

По словам Денисова, павильоны с уличной едой появятся на набережной только в 2023 году.

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