В Калуге турнир по пляжному волейболу собираются провести на набережной Оки
В Калуге продолжаются работы по благоустройству набережной на левом берегу Оки в районе Гагаринского моста. В августе там запланировано проведение первого турнира по пляжному волейболу, сообщил в пятницу, 6 мая, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Сейчас рабочие планируют восстановить ливневки, сделать отвод канализации и срезать грунт.
По словам Денисова, павильоны с уличной едой появятся на набережной только в 2023 году.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!